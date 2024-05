Resta alla Roma, lo spoiler della fidanzata arriva direttamente sui propri canali social: “Ci vediamo l’anno prossimo, Olimpico” è la frase che accompagna lo scatto

In un mondo dove i social hanno quasi preso il sopravvento sulla vita reale, è normale stare lì a capire cosa i calciatori – e in questo caso una delle compagne – pubblicano. Nel corso degli ultimi mesi, soprattutto tramite Instagram, molti indizi sono arrivati.

L’ultimo esempio? Beh, non riguarda la Roma ma la Juventus, con un collaboratore di Massimiliano Allegri che annunciava praticamente l’addio, qualche ora prima dell’ufficialità dell’esonero, con una storia con la canzone “The End”. Quindi, tutto fa brodo in questo modo. E come detto parliamo della compagna di un calciatore della Roma, che sempre attraverso lo stesso social, pubblicando una foto insieme a lui ancora con la maglia giallorossa addosso, ha scritto una didascalia che chiude probabilmente tutte le voci per il futuro.

Calciomercato Roma, svelato il futuro di Svilar

Sì, perché di Mile Svilar, arrivato a parametro zero, si è parlato come uno dei possibili giocatori che potevano (potrebbero) essere ceduti nel corso della prossima estate per piazzare alcune plusvalenze importanti. Quasi sicuramente, arrivati a questo punto, non sarà così: Mile ha convinto De Rossi, ha piazzato delle prestazioni davvero importanti, ha chiuso in crescendo la stagione e l'”annuncio” della fidanzata potrebbe chiudere, di fatto, la questione.

“Ci vediamo l’anno prossimo, Olimpico” ha scritto June Peeters, compagna dell’estremo difensore della Roma. Uno spoiler, magari, sulla scelta della società in vista della prossima annata. Sì, in questo mondo che come spiegato prima è legato in maniera viscerale ai social network, ogni cosa è da interpretare e interpretabile. E quindi sì, possiamo tranquillamente affermare che le cose alla fine dovrebbero andare così. Svilar ancora in giallorosso: lo ha anticipato la compagna.