Doppio smacco Roma, con il bomber è finita: la Juve chiude il cerchio

Nuovi importanti aggiornamenti sul futuro di un uomo mercato. Anche la Roma è indirettamente tirata in ballo: l’effetto domino non tarda ad arrivare

Dopo aver impresso l’accelerata decisiva alla trattativa Soulé, la Roma si prepara ad accogliere l’esterno offensivo argentino. L’intesa con la Juventus – solo da perfezionare – è stata trovata sulla base di una valutazione complessiva da 30 milioni di euro (tra parte fissa e bonus) a cui aggiungere il 10% della rivendita del calciatore. In attesa di limare soltanto quelle che possono essere considerate soltanto mere formalità, i capitolini stanno già attenzionando altre trattative.

L’obiettivo, neanche troppo velato, è quello di provare a chiudere per un attaccante in tempi relativamente brevi. Sotto questo punto di vista nelle ultime ore è rimbalzata con forza la candidatura di Artem Dovbyk per il quale, però, ci sarà da battagliare con l’Atletico Madrid, che non ha alcuna intenzione di mollare il colpo. Sempre a proposito di attaccanti, inoltre, non è affatto passato inosservata l’evolvere della trattativa Azmoun. In rotta di collisione con il Bayer Leverkusen, l’attaccante iraniano ha accettato la corte dell’Al Shabab e si appresta a volare negli Emirati Arabi per le visite mediche di rito che faranno da preludio alla firma sul nuovo contratto. Quello del binomio Azmoun-Al Shabab si va ad inserire in un quadro molto più articolato che potrebbe avere conseguenze importanti anche per diversi club italiani. A tal proposito, ricordiamo che in tempi e in modi diversi l’attaccante iraniano è stato nuovamente accostato anche alla Roma, che però ha deciso di virare su altri profili per rinforzare il proprio reparto offensivo. Ma non è finita qui.

Calciomercato, nuovo intreccio Roma-Juventus: niente Azmoun, Milik al Siviglia al posto di En-Nesyri

Alla luce della cessione al Fenerbahçe di Youssef En-Nesyri, per il quale era forte anche l’interesse della Roma, il Siviglia aveva inserito nei propri dossier proprio Azmoun. Dalla Spagna erano circolate delle indiscrezioni relative ad un possibile blitz degli andalusi, anticipati sul tempo dall’irruzione a sorpresa dell’Al Shabab. Per colmare il vuoto originato dalla partenza di En-Nesyri, il Siviglia sarà dunque chiamato a valutare altri attaccanti.

Secondo quanto evidenziato da La Colina de Nervion, tra le opzioni caldeggiate dal club andaluso nelle ultime ore sarebbe finito anche Arkadiusz Milik. Reduce da una stagione piuttosto travagliata, l’attaccante polacco è stato inserito nella lista dei cedibili da parte della Juventus. Il club bianconero potrebbe infatti accontentarsi di una cifra sui 6-7 milioni di euro per lasciar partire l’ex attaccante di Marsiglia e Napoli, in passato ad un passo dal vestire la maglia della Roma. Accostato a diverse compagini di Serie A che però non sembrano scaldare più di tanto le fantasie dell’attaccante polacco, Milik stuzzicherebbe e non poco il Siviglia. Sebbene non sia stata ancora avviata una trattativa, va comunque registrato l’interesse degli andalusi per l’attaccante della Juventus. Staremo a vedere se questo si tradurrà in qualcosa di più concreto.