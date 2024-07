Calciomercato Roma, addio UFFICIALE: la formula dell’affare

Calciomercato Roma, l’addio è ufficiale: ecco la formula dell’affare. I giallorossi hanno deciso però di non perderlo dai radar

Era nell’aria da un paio di giorni, adesso è anche ufficiale. La Roma ha ceduto in prestito Riccardo Pagano al Catanzaro. Il centrocampista classe 2004, che lo scorso anno ha giocato principalmente con la Primavera di Guidi, va in Serie B, in Calabria, in una squadra che la scorsa stagione ha fatto i playoff per il salto di categoria.

In giallorosso il ventenne ha giocato anche in Prima Squadra, collezionando sette presenze con la maglia della Roma tra campionato ed Europa League. Il club capitolino, comunque, ha deciso di non perdere del tutto di vista il giocatore. E andiamo a vedere il motivo leggendo quella che è la formula dell’addio.

Calciomercato Roma, Pagano al Catanzaro: la formula

Pagano si trasferisce al Catanzaro in prestito con diritto di riscatto. Ma il club ha voluto inserire nell’operazione anche un diritto di controriscatto. Vuole dire che la Roma crede nelle potenzialità del classe 2004 e in un futuro, chissà, magari potrebbe anche rientrare nella Capitale. Pagano è già nel ritiro della squadra giallorossa calabrese e punta a giocare con una certa continuità nel corso della prossima stagione.

Vedremo quindi quale sarà la sua crescita e se dimostrerà di avere nei piedi quelle qualità che potrebbero aiutarlo nel ritorno in giallorosso, di certo con i pari età ha fatto benissimo, arrivando in finale scudetto lo scorso anno persa per una partita sbagliata contro il Sassuolo che anche in maniera del tutto inaspettata ha vinto il campionato Primavera. Un altro addio di tutti quei giovani che ormai non possono più giocare con la squadra che dovrebbe essere la porta principale verso i grandi.