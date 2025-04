Allenatore Roma, SKY: ha rifiutato la panchina

Allenatore Roma, Sky: uno dei tecnici accostato ai giallorossi nel corso degli ultimi mesi ha rifiutato la panchina. Ecco cosa sta succedendo

Sì, è vero. Oggi Ten Hag è in visita a Trigoria ma ci appare difficile che l’ex allenatore del Manchester United possa essere il nuovo allenatore della Roma. Quando c’è stato da scegliere un tecnico, i Friedkin, hanno sempre nascosto le proprie intenzioni. E in questo caso di nascosto non c’è proprio niente.

Vedremo, ovviamente. Nessuno può essere certo che quella dell’olandese – ieri sera era pure all’Olimpico – sia solamente una visita di cortesia e niente più. Ma se così fosse, allora, il casting rimane abbastanza aperto. E tra i nomi chiacchierati, soprattutto nel momento in cui i Friedkin hanno deciso di esonerare Juric, c’è stato soprattutto Roberto Mancini. Che rimane in corsa.

Allenatore Roma: Mancini ha rifiutato la Sampdoria

Accostato in queste ore alla sua ex squadra da calciatore, con la quale è legato da un profondo legame affettivo, la Sampdoria, che dopo la sconfitta di ieri nel derby contro lo Spezia rischia la retrocessione, secondo le informazioni che sono state riportate da Sky Sport, Mancini avrebbe rifiutato questa possibilità. Non se la sente, evidentemente, di andare in B per lottare contro la Serie C. Meglio aspettare la chiamata giusta. Che chissà, magari potrebbe essere quella della Roma oppure quella della Juventus, visto che il suo nome è circolato anche dalle parti di Torino.

Intanto, l’ex commissario tecnico, almeno una prima decisione l’ha presa e non si torna indietro. Quindi il Mancio è libero sul mercato e rimane in corsa, semmai, per la panchina dei giallorossi. Vedremo come andrà a finire.