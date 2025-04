Nuovo allenatore Roma, UFFICIALE: è arrivato a Trigoria

Nuovo allenatore Roma: è già a Trigoria come da foto pubblicata sui social quello che potrebbe essere l’erede di Claudio Ranieri.

Sappiamo che la Roma è alla ricerca di un nuovo allenatore. Oppure i Friedkin – consigliati da Ranieri e Ghisolfi – lo hanno già trovato e devono solo annunciarlo ufficialmente. Non lo sappiamo, non sappiamo realmente cosa frulla nella testa dei proprietari americani dei giallorossi che, spesso, ci hanno sorpreso, eccome, quando hanno dovuto scegliere un nuovo trainer.

Anche quando lo hanno esonerato, c’è da dire: perché nessuno a gennaio del 2024 si aspettava, forse, l’esonero di Mourinho, nessuno si aspettava l’allontanamento di Daniele De Rossi e nessuno si aspettava, nemmeno, la chiamata di Ivan Juric che ha fatto davvero male in sella ai giallorossi. Detto questo, ieri all’Olimpico è stato avvistato Ten Hag, che da poco è stato cacciato dallo United. Visita di cortesia, ha fatto sapere la Roma (ma dall’Inghilterra rimbalzano voci che abbiano fatto tutto i Friedkin) e niente supposizioni per il futuro. Anche se, questa mattina, c’è una novità.

Nuovo allenatore Roma: Ten Hag è a Trigoria

L’olandese, così come pubblicato dal suo agente su Instagram, questa mattina è in visita a Trigoria. Insieme a loro due, c’è anche l’olandese Rensch, che non ha perso tempo per farsi immortalare con il suo connazionale. Insomma, un altro indizio importante forse, o rimane solamente una visita di cortesia di un allenatore che ha voglia di aggiornarsi e quindi prendere qualche segreto da Claudio Ranieri che andrà “in pensione” alla fine di quest’anno e poi non potrà mettere in evidenza quelle che sono le sue qualità sul campo.

Rimangono quindi dei dubbi reali su quello che sarà il prossimo allenatore della Roma. Anche perché Ranieri ha detto che forse inizialmente la scelta non piacerà (e Ten Hag non riscalda più di tanto il cuore dei tifosi) e poi ha pure ribadito il concetto che dei nomi usciti nessuno è stato preso. Sì, Ten Hag era uscito diversi mesi fa, ma nell’ultimo periodo il suo nome non circolava con grossa insistenza. Chissà.