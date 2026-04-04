Affare da re per la Roma: assegno scontato per il jolly

Massara non ha mollato la presa per il difensore e punta a giocarsi le sue carte: ecco come stanno le cose

Ad un paio di mesi dall’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, la Roma si sta già muovendo per non farsi trovare impreparata. Diversi i reparti finiti sotto la lente di ingrandimento di Massara, uno dei quali è sicuramente la difesa.

Con il capitolo uscite da non trascurare e foriero di possibili sviluppi, è sicuramente degna di considerazione l’ultima indiscrezione che trapela dal Messico. Secondo quanto riferito da TUDN, infatti, i giallorossi non avrebbero smesso di seguire Israel Reyes, poliedrico difensore in forza al Club América, al quale è legato da un contratto in scadenza nel dicembre 2026.

Utilizzabile sia come terzino destro di una difesa a quattro che come braccetto e all’occorrenza da centrale, il messicano è da tempo nei dossier del club di Trigoria. Alla luce di una valutazione complessiva nell’ordine dei 4-5 milioni di dollari, Reyes rappresenta un’occasione per certi aspetti propizia anche per altri club.

Ecco perché sorprende fino ad un certo punto che anche altri club stiano provando a sondare il terreno, pur non avendo ancora imbastito una trattativa concreta. In tutto questo va rimarcato come il Puebla – squadra nella quale il ragazzo ha militato fino a tre anni – riceverebbe una percentuale sulla sua futura rivendita, a meno che non si svincoli a parametro zero. Scenario in evoluzione.