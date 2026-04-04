Inter-Roma, i convocati di Gasperini: torna Soulé, tutte le novità

Le ultime in vista del big match di San Siro: tutte le scelte del tecnico di Grugliasco
Manca sempre meno al fischio d’inizio di Inter-Roma, crocevia importante per la corsa al quarto posto dei giallorossi oltre che snodo importante anche per la volata Scudetto.
Dopo la consueta conferenza stampa pre-partita di Gasperini, i giallorossi hanno diramato la lista dei convocati per il match di San Siro tramite i propri canali ufficiali. Nessuna sorpresa: torna tra gli arruolabili Matias Soulé che potrebbe strappare anche una maglia da titolare. Assenti, ovviamente, Koné e Wesley, alle prese con i rispettivi infortuni.
Non figura nel novero dei ragazzi che partirà alla volta di Milano neanche Arena, in campo quest’oggi con la maglia della Roma Primavera contro l‘Atalanta. Di seguito la lista completa:
Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Pisilli
Attaccanti: Malen, Soulé, Venturino, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza.