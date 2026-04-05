Mister 57 milioni al posto di Svilar: ribaltone tricolore

Il portiere della Roma resta uno dei nomi più caldi in sede di calciomercato, le ultime

Apparso meno miracoloso del solito nelle ultime apparizioni stagionali, Mile Svilar resta il miglior portiere del campionato italiano, insieme a Mike Maignan. Vedere il suo nome nei radar delle big italiane ed europee non desta dunque stupore.

Sogno di mercato di Inter e Juventus, il portierone della Roma è da tempi non sospetti sul taccuino di Bayern Monaco, Chelsea, Manchester United, Newcastle, PSG e Tottenham, ma il rinnovo firmato la scorsa estate mette in una posizione di forza il club giallorosso.

Per cedere il serbo-belga, a Trigoria deve arrivare un’offerta irrinunciabile, da almeno 60 milioni di euro. Ecco perché alcuni dei club sopra citati stanno studiando anche piste alternative per rinforzare la propria porta.

È questo il caso, ad esempio, di Bayern, Newcastle e Tottenahm. Secondo Team Talk, le tre società sarebbero pronte a scontrarsi per Bart Verbruggen. Valutato non meno di 50 milioni di sterline (circa 57 milioni di euro al cambio attuale) dal Brighton, il 23enne olandese è un pupillo del nuovo manager degli Spurs, Roberto De Zerbi, che saluterà Guglielmo Vicario in estate.