Bivio Frattesi-Koné: le condizioni di Roma e Inter

I nerazzurri e i giallorossi non hanno smesso di pensare ad un interessante intreccio di mercato

Ingolfato nei mesi scorsi, il tavolo negoziale tra Roma e Inter potrebbe riprendere quota nelle prossime settimane. Non è un mistero, infatti, come i nerazzurri continuino a monitorare con attenzione la pista che porta a Manu Koné, per il quale i Friedkin non hanno comunque intenzione di fare sconti.

Benché veri e propri contatti tra le parti non siano ancora cominciati, il revival dell’interesse dell’Inter per il centrocampista transalpino si incunea in una traccia di mercato scandita anche dal profilo di Davide Frattesi.

Oggetto misterioso della stagione degli uomini di Chivu, l’ex mezzala del Sassuolo non è mai sparito dai radar della Roma. Con Gasperini che ne apprezza molto la duttilità e le spiccate doti nell’inserimento, Frattesi potrebbe spingere per un suo ritorno nella Capitale.

A fare il punto della situazione sul ping pong Roma-Inter è stato anche Matteo Moretto secondo il quale i due club – alla luce delle rispettive esigenze di bilancio – sarebbero propensi a chiudere in modo separato le operazioni, senza intavolare uno scambio. Ad ogni modo a latitare sono i dialoghi tra le rispettive aree mercato: la doppia traccia va comunque monitorata con grande attenzione.