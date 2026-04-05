Calciomercato Roma e Juve, c’è la prima offerta: ecco le cifre

Il primo step è stato compiuto, si scalda il mercato di bianconeri e giallorossi

Coinvolte ancora una volta nella lotta per la conquista del quarto posto, Juventus e Roma provano a battagliare punto su punto nella corsa Champions League, ma questa volta dovranno fare i conti anche con il Como, lanciato anche da un calendario più agevole.

Rivali storici dagli anni Ottanta in poi, bianconeri e giallorossi sono accomunati anche dalle dinamiche del calciomercato e, tra suggestioni e indiscrezioni reali, sono molti i possibili intrecci tra i due club.

Nelle ore che precedono il fischio d’inizio della sfida contro l’Inter, sono arrivati aggiornamenti importanti su un calciatore giallorosso finito da tempo sul taccuino di Luciano Spalletti: Lorenzo Pellegrini, in scadenza il prossimo 30 giugno.

Nel corso del suo intervento a Radio Manà Manà Sport, Matteo De Santis ha riportato le cifre della prima offerta giallorossa per il rinnovo contrattuale. Ecco le parole del giornalista de La Stampa: “La prima offerta, non ufficiale, è intorno ai due milioni. Non è arrivato un sì ma neanche un no: il giocatore si è preso del tempo e le parti si aggiorneranno. Non so se arriverà un’altra offerta della Roma ma questo è anche il gioco delle parti e difficilmente la prima offerta è quella giusta”.