Svolta Roma: doppio recupero lampo per il big match

Gian Piero Gasperini può sorridere, tappe bruciate e rientro in campo prima del previsto

Nel corso dell’intera stagione, l’infermeria giallorossa praticamente non è stata mai vuota e la Roma ha pagato spesso dazio all’emergenza infortuni, sopratutto nei periodi clou dell’annata.

Una situazione che ha portato i capitolini a perdere terreno in campionato, ma anche alla prematura eliminazione dall’Europa League per mano del Bologna. In poco più di un mese, la squadra di Gian Piero Gasperini ha compromesso quasi definitivamente la stagione, ma per il rush finale del campionato Gasp potrà tornare a contare su diversi elementi chiave.

Oltre a Paulo Dybala che sta provando a bruciare le tappe e rientrare prima della fine d’aprile, le buone notizie arrivano da Wesley e Manu Koné. Secondo la Repubblica infatti, i due calciatori stanno meglio del previsto e il loro percorso riabilitativo potrebbe farli recuperare per la sfida del 18 aprile contro l’Atalanta.