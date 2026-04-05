Sconto sulla clausola e sorpasso italiano: ecco Kean

L’attaccante italiano può lasciare la Fiorentina in estate e piace anche alla Roma
Autore dell’illusorio gol del vantaggio in Bosnia-Italia, Moise Kean ha vissuto una stagione chiaroscurale, condizionata anche da diversi infortuni, ma nonostante ciò resta uno degli attaccanti più seguiti in sede di calciomercato.
Autore di nove gol e quattro assist in trentatré presenze complessive, il 26enne di Vercelli è sotto contratto con la Fiorentina fino al 30 giugno del 2029, con una clausola rescissoria da 62 milioni di euro.
Proprio l’elevata cifra della clausola aveva sin qui spaventato i club di Serie A, come Milan e Roma, ma secondo calciomercato.it il club viola potrebbe accontentarsi di una cifra inferiore per la cessione dell’ex Juventus.
Un’offerta da 50 milioni di euro potrebbe bastare, ma a spuntarla potrebbe essere un terzo italiano: Roberto De Zerbi. Stando alla testata specializzata in mercato, infatti, in caso di salvezza, Kean sarebbe una delle prime richieste del tecnico bresciano al Tottenham.