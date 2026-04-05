Sconto sulla clausola e sorpasso italiano: ecco Kean

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L’attaccante italiano può lasciare la Fiorentina in estate e piace anche alla Roma

Autore dell’illusorio gol del vantaggio in Bosnia-Italia, Moise Kean ha vissuto una stagione chiaroscurale, condizionata anche da diversi infortuni, ma nonostante ciò resta uno degli attaccanti più seguiti in sede di calciomercato.

Moise Kean esulta dopo un gol con la Fiorentina
Sconto sulla clausola e sorpasso italiano: ecco Kean (Ansa Foto) – asromalive.it

Autore di nove gol e quattro assist in trentatré presenze complessive, il 26enne di Vercelli è sotto contratto con la Fiorentina fino al 30 giugno del 2029, con una clausola rescissoria da 62 milioni di euro.

Proprio l’elevata cifra della clausola aveva sin qui spaventato i club di Serie A, come Milan Roma, ma secondo calciomercato.it il club viola potrebbe accontentarsi di una cifra inferiore per la cessione dell’ex Juventus.

Un’offerta da 50 milioni di euro potrebbe bastare, ma a spuntarla potrebbe essere un terzo italiano: Roberto De Zerbi. Stando alla testata specializzata in mercato, infatti, in caso di salvezza, Kean sarebbe una delle prime richieste del tecnico bresciano al Tottenham.