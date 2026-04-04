Dalla Juve alla Roma: il sorpasso chiude i giochi

Sia Comolli che Massara saranno chiamati a rivedere i loro piani vista la svolta impressa alla trattativa

Il mercato dei calciatori legati ai rispettivi club da un contratto in scadenza nel 2026 sta sicuramente tenendo banco. Sia in entrata che in uscita, la Roma sta monitorando i sviluppi sull’argomento da una posizione piuttosto centrale.

In un mosaico di nomi accostati ai giallorossi ancora tutto da completare, il profilo di Marcos Senesi non è affatto secondario. L’argentino non prolungherà la sua permanenza al Bournemouth e si sta già guardando intorno alla ricerca della soluzione più congeniale.

Nel mirino di Roma e Juve (almeno in Italia), l’attuale difensore delle Cherries ha molto mercato soprattutto all’estero. Oltre ai soliti club di Premier League, sono l’Atletico Madrid e il Barcellona le squadre pronte a far saltare il banco da un momento all’altro.

A tal proposito, secondo quanto riferito da Team Talk, i blaugrana sarebbero in pole position nella corsa per il difensore argentino. Dopo aver esternato il suo sogno di trasferirsi in Catalogna, Senesi starebbe spingendo per chiudere il cerchio. Sebbene la trattativa non sia stata ancora chiusa, il club iberico conta di capitalizzare il vantaggio acquisito per bruciare la concorrenza.