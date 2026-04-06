Roma, lesione per Mancini: ecco quante partite salterà

Sono emerse novità importanti in merito alle condizioni di Mancini, uscito malconcio dal match contro l’Inter

Piove sul bagnato in casa Roma. Chiamata immediatamente a rialzarsi dopo il pokerissimo subito per mano dell’Inter, la compagine di Gasperini dovrà fare a meno di Gianluca Mancini per almeno un paio di settimane.

Gli esami strumentali a cui si è sottoposto l’ex difensore dell’Atalanta – costretto ad alzare bandiera bianca alla fine del primo tempo – hanno rilevato una lesione all’adduttore della coscia destra. Il rientro di uno dei fedelissimi di Gasperini è dunque stimato tra i 15 e i 20 giorni, con il difensore italiano che sarà dunque costretto a saltare sicuramente le sfide contro Pisa ed Atalanta.

Si proverà a recuperare Mancini per il delicato impegno al Dall’Ara con il Bologna anche se la sua disponibilità è in forte dubbio: saranno necessari i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.