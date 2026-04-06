Iscrizione bloccata: salta tutto per la Roma

Non ci sono più i tempi tecnici per ufficializzare l’operazione: i Friedkin masticano amaro

Niente da fare. Oltre a leccarsi le ferite per la rovinosa sconfitta di San Siro contro l’Inter, la Roma dovrà rivedere i suoi piani anche su un altro fronte. No, non stiamo parlando della corsa al quarto posto che, benché complicatasi, resta comunque alla portata degli uomini di Gasperini, ma ad un progetto che da diverso tempo era finito nei dossier dei Friedkin.

Il riferimento è al lancio ufficiale della seconda squadra della Roma che, contrariamente a quanto ventilato fino a qualche settimana fa, non avverrà nel corso delle prossime settimane. A riferirlo è Piero Torri che ha spiegato come non ci siano più i tempi tecnici per ratificare un investimento che avrebbe richiesto un esborso tra i 6 e gli 8 milioni di euro.

Salvo nuove complicazioni, dunque, il tutto slitterà di un anno nel mentre si porranno basi solide per un massiccio restyling del settore giovanile alla direzione del quale è segnalato il ritorno di Massimo Tarantino e il conseguente innesto di Pasquale Berardi.

Tutto da decifrare, invece, il futuro di Alberto De Rossi al quale potrebbe essere proposto un ruolo differente rispetto a quello di supervisor del settore giovanile attualmente ricoperto. Chi invece sembra destinato a chiudere la sua esperienza alla Roma è Bruno Conti il cui contratto – in scadenza il prossimo giugno – difficilmente sarà rinnovato.