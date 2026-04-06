Calciomercato Roma, 45 milioni per “l’acquisto perfetto”

Il top player giallorosso è stato promosso a pieni voti, cessione eccellente

Ormai è prassi consolidata da anni: con l’avvicinarsi della data del 30 giugno, tutti i big della Roma sembrano destinati a partire per soddisfare gli accordi con la UEFA sul fair play finanziario.

Mai come questa volta, tuttavia, essendo nell’ultimo anno del settlement agreement, il club giallorosso qualora non vorrà prolungarlo di un altro anno dovrà cercare di rientrare nel perimetro tracciato dagli accordi e per questo si parla della cessione di uno o più big da perfezionare entro fine semestre.

Manu Koné, Mile Svilar ed Evan Ndicka sono i calciatori con maggiore mercato e in grado di garantire plusvalenze importanti alle casse romaniste. Con molto mercato in Italia e all’estero, i tre giallorossi vengono valutati rispettivamente 50,60 e 40-45 milioni di euro.

Intervenuto a talkSPORT, il giornalista Dean Brassell ha parlato del possibile arrivo in Inghilterra di Ndicka, elogiano il difensore ivoriano: “Penso che sia uno dei migliori difensori centrali d’Europa e non credo che gli sia mai stato riconosciuto il giusto merito. Se fossi un club di Premier League, farei di tutto per ingaggiare Evan Ndicka dalla Roma. Penso che sia già un ottimo difensore e credo che migliorerà ulteriormente, penso che Ndicka sarebbe assolutamente perfetto.”

“Lo si guarda, si guarda la sua età, si guarda il fatto che la Roma è ancora in difficoltà economiche perché deve rispettare i termini dell’accordo finanziario con la UEFA, il che significa che, presumibilmente, dovrà vendere almeno un giocatore in estate”.