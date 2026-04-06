Roma, polveriera Friedkin: li mandano via

La proprietà ha finalmente detto basta: gara con l’Inter considerata inaccettabile, ecco le conseguenze

Come inevitabile che fosse, la debacle di San Siro contro l’Inter potrebbe avere serie conseguenze nel medio periodo. Se la posizione di Gasperini non è a rischio – a meno di nuove ed eclatanti battute d’arresto – diverso è l’atteggiamento dei Friedkin nei confronti della squadra.

Come evidenziato da Filippo Biafora, la proprietà statunitense della Roma avrebbe digerito malvolentieri il secondo tempo della gara di ieri attribuendone le principali responsabilità all’atteggiamento dei calciatori. In particolare, si prospetta un’estate piuttosto rovente che dovrebbe portare ad un deciso restyling del nucleo storico della squadra in vista della prossima stagione.

Insomma, con la corsa al quarto posto non ancora sfumata ma comunque diventata un Everest da scalare, in quel di Trigoria spira un impetuoso vento di rivoluzione. I margini di errore sono ormai finiti: i Friedkin sono pronti a fare tabula rasa con le prossime settimane che contribuiranno a delineare un quadro più chiaro sul da farsi.

E chissà che nel mirino dei piani alti della Roma non possa essere rimesso in discussione qualche rinnovo di contratto fino a qualche giorno fa solo da suggellare…