Calciomercato Roma, il ritorno in patria chiude la telenovela

Tanti gli intrecci in entrata e in uscita per i giallorossi che continuano a valutare diverse soluzioni

Alla luce degli sviluppi di una stagione “pazza” e dalle tante incognite, quella che tra pochi mesi inizierà si prospetta un’estate densa di profondi cambiamenti in casa Roma. Il nerbo della squadra – se non smantellato – sarà profondamente rivoluzionato: non sono affatto escluse partenze di qualche senatore.

Complici i tanti problemi fisici, tra i calciatori su cui Gasperini non ha potuto far leva c’è sicuramente Angelino. Il futuro del laterale spagnolo, ancora piuttosto lontano dal top della forma, rappresenta un rebus ancora tutto da sciogliere, reso ancor più intricato dalle ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna.

Secondo quanto riferito da El Desmarque, ad esempio, il Real Betis starebbe seriamente valutando la possibilità di affondare il colpo per Angelino, del quale sarebbe già stata sondata la disponibilità di massima al trasferimento.

Obbligati a muoversi per un nuovo esterno alla luce della partenza di Ricardo Rodriguez, gli andalusi avrebbero dunque messo nel mirino proprio l’esterno della Roma, al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2028.

Come sempre avviene in questo genere di trattative, tanto farà la volontà del diretto interessato che potrebbe essere intrigato all’idea di ritrovare minutaggio e centralità nella compagine allenata da Pellegrini: seguiremo gli eventuali sviluppi della vicenda.