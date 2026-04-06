Due di picche alla Roma: dall’Atalanta al Napoli

Le ultime indiscrezioni di calciomercato stravolgono i piani delle tre rivali

Dopo la trasferta contro l’Inter, la Roma è attesa da altre due sfide a tinte nerazzurre contro il Pisa (10 aprile) e l’Atalanta (18 aprile). Un trittico nerazzurro decisivo per le sorti del campionato giallorosso, ma anche per quelle del calciomercato che verranno condizionate dal posizionamento finale in classifica.

Con o senza Gian Piero Gasperini in panchina, la squadra giallorossa avrà bisogno di rinforzi soprattutto in attacco, dove i mancati riscatti di Ferguson e Zaragoza e le partenze a parametro zero di El Shaarawy e Dybala ridurranno all’osso il reparto offensivo.

Sin dallo scorso inverno, la Roma ha inserito nella lista della spesa diversi profili interessanti, sia per quanto riguarda il centravanti, sia per quanto riguarda gli esterni d’attacco. Alcuni di essi sono stati irraggiungibili a gennaio anche per i costi del cartellino, ma potrebbero approdare in Serie A in estate.

Per vestire la casacca romanista? No, almeno secondo quanto riporta Team Talk. Secondo il media britannico, infatti, dopo essere stato corteggiato da Frederic Massara in inverno, ora Crysencio Summerville del West Ham sarebbe finito nei radar di Atalanta e Napoli, pronte a sfidare una folta concorrenza, rappresentata da Aston Villa, Bournemouth, Brentford, Everton, Marsiglia, Tottenham e Villarreal.