Dybala e Vlahovic insieme: follie per la doppia firma

Dal serbo all’argentino: il piano del club è chiaro che mai, le carte sul tavolo

Nel novero di indiscrezioni riguardanti il futuro di Paulo Dybala, sono sicuramente interessanti quelle trapelate negli ultimi giorni. Con le trattative per il suo rinnovo con la Roma in stand-by, per l’argentino si sta facendo strada l’ipotesi di un ritorno a casa, ma non solo.

Con il Flamengo pronto a giocarsi le sue carte e sfidare il Boca Juniors per provare a convincere la “Joya”, da non trascurare l’ipotesi turca: sia il Galatasaray che il Fenerbahçe, infatti, pur partendo da una posizione più defilata, starebbero continuando a lavorare sotto traccia per capire la fatttibilità dell’operazione.

Sicuramente intrigante il piano mercato dei gialloblu di Istanbul, intenzionati a rivoluzionare un reparto offensivo che in questa stagione sta fornendo risposte a giorni alterni. Come riferito da Futbolkolik, un altro profilo mai sparito dai radar del Fener è quello di Dusan Vlahovic.

Nonostante i segnali di disgelo fatti trapelare dall’attaccante serbo e la Juventus, il numero 9 bianconero non ha ancora rinnovato il suo contratto con la “Vecchia Signora” in scadenza tra pochi mesi.

Ecco perché il club turco potrebbe clamorosamente provare un rilancio last minute per cambiare le carte in tavola: che si possano creare le premesse per una coppia d’attacco formata da Vlahovic e Dybala in Turchia? Difficile, difficilissimo ma non impossibile.