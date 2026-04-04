Colpo di scena Alajbegovic: il blitz spaventa Roma e Juve

Il messaggio ai giallorossi e ai bianconeri è già stato recapitato: l’irruzione complica i giochi

Autorevole protagonista del play off tra Bosnia e Italia, Kerim Alajbegović sta attirando su di sé le attenzioni di molti club in giro per l’Europa, pronti a sfidarsi per un talento generazionale.

Di proprietà del Bayer Leverkusen – che ha già esercitato la clausola di riacquisto versando otto milioni di euro nelle casse del Salisburgo – l’ala sta incantando tutta Europa. Del resto i numeri e il carisma parlano per lui: alla prima stagione nel calcio che conta, il jolly offensivo bosniaco ha messo a segno undici gol dispendando anche tre assist.

Brio, fantasia, personalità e talento: un mix potenzialmente letale che, come prevedibile, non è affatto passato inosservato. Dai primi sondaggi dei club italiani risalenti a diverse settimane or sono, con la Roma e la Juve in prima linea, si sta passando ad una vera e propria asta internazionale.

Con Massara chiamato ad anticipare i tempi per mettere i giallorossi nelle condizioni propizie per affondare il colpo, occhio ai soliti club di Premier League. Secondo quanto riferito da Reprezentacija.ba, infatti, oltre a Chelsea e Aston Villa, da tempo sulle sue tracce, anche i club di Manchester avrebbero mosso passi concreti per capire la fattibilità dell’operazione.

Uno status quo che, se confermato, rischia se non di far svanire sul nascere, quantomeno imbrigliate le velleità della Roma di mettere le mani su Alajbegović, la cui valutazione sarebbe schizzata sui 25-30 milioni. I giallorossi, così come gli altri club italiani a cui il ragazzo è stato acquistato, non hanno comunque alcuna intenzione di restare con le mani in mano.