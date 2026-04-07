Addio Roma, il capocannoniere se lo prende il grande ex

Ecco le ultime indiscrezioni sull’obiettivo offensivo dei giallorossi

Grazie alla vittoria sul Lecce, l’Atalanta si è portata a solo un punto di svantaggio dalla Roma e ora il settimo posto è di gran lunga più vicino rispetto al quarto. Una stagione disastrosa che rischia di trasformarsi in un vero e proprio incubo. A questo potrebbe ridursi la prima annata di Gian Piero Gasperini sulla panchina giallorossa.

Da un lato ci sono le tensioni di Gasp con Massara, Ranieri e staff medico, dall’altra la pazienza finita dei Friedkin, orientati ad attuare una vera e propria rivoluzione anche all’interno della rosa giallorossa.

In tutto ciò, visto che le squadre dell’anno venturo iniziano a costruirsi tra febbraio e marzo, la dirigenza e gli scout capitolini continuano a setacciare il mercato italiano ed estero per reperire profili interessanti.

Nei giorni scorsi, ad esempio, per quanto riguarda il ruolo di possibile erede di Paulo Dybala è uscito il nome di Sergio Arribas. Capocannoniere della Segunda Liga con 21 gol realizzati, il fantasista mancino, però piace anche ad un ex giallorosso.

Stiamo parlando di Florent Ghisolfi. Sportwitnees conferma, infatti, l’interesse del Sunderland per il calciatore dell’Almeria. L’ex dirigente romanista sarebbe dunque pronto a soffiare il calciatore alla Roma.