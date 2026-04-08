Roma, futuro Gasperini: la decisione dei Friedkin è presa

La sconfitta contro l’Inter ha accelerato la scelta dei proprietari giallorossi

Perdere in casa dell’Inter con una squadra piena di assenti ci sta, ma farlo senza praticamente scendere in campo nel secondo tempo ha lasciato degli strascichi importanti in casa Roma, tra i tifosi, ma anche in seno al club.

Dan e Ryan Friedkin hanno trasmesso un messaggio chiaro a Claudio Ranieri e a Gian Piero Gasperini, mettendo tutti sotto esame da qui al termine della stagione e congelando, così dicono i ben informati, anche i rinnovi di Cristante e Mancini.

Dopo aver cambiato svariati allenatori, la proprietà americana questa volta sembra orientata a colpire soprattutto lo zoccolo duro della squadra, quello che, da sette anni a questa parte, ha sempre fallito l’obiettivo Champions League.

Ecco perché, secondo il Romanista, attualmente Gian Piero Gasperini sarebbe già sicuro della conferma in giallorosso anche la prossima stagione. Il tecnico avrebbe già ottenuto garanzie dai Friedkin che nutrono fiducia anche in Ranieri e Massara. Ma per continuare insieme, sarà necessaria una sintesi tra posizioni spesso antitetiche all’interno del triumvirato giallorosso.