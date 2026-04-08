Cinquanta milioni per Svilar: la Roma dice sì

Il portiere giallorosso può partire soprattutto in caso di ennesima mancata qualificazione in Champions

Parliamoci subito chiaro, pensare che una delle cause principali della crisi Roma sia Mile Svilar è assolutamente fuorviante, ma che il portiere abbia conosciuto un calo di rendimento nel 2026 è sotto gli occhi di tutti.

A suon di miracoli e ottime prestazioni, l’ex Benfica ha regalato tanti punti ai giallorossi nella prima parte della stagione, mascherando senza dubbio i problemi di un’organizzazione difensiva che traballava anche quando le cose andavano bene.

Anche per questo, il portierone giallorosso resta uno dei nomi più caldi in vista del prossimo calciomercato. Arrivato a parametro zero nell’estate del 2022, il 26enne piace molto in Premier League, al Bayern Monaco e al PSG, ma si è parlato anche di sogno di mercato di Inter e Juventus.

Secondo Leggo, Chelsea e Newcastle sarebbero tra le squadre più concretamente interessate al portiere che, vista l’esigenza di rientrare nei paletti del fair play finanziario, la Roma potrebbe pensare di cedere nel caso in cui arrivassero offerte da 50 milioni di euro. I giallorossi potrebbero dire sì a quella che rappresenterebbe una plusvalenza totale per le casse.