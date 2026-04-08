Thiago Motta al posto di Gasperini: ritorno col botto in Serie A

L’ex allenatore della Juventus è la prima scelta in caso di cambio della guardia

La fine della stagione si avvicina e, come di consueto, uno dei valzer a risuonare nei corridoi del calciomercato è quello riguardante gli allenatori. Tra Nazionale e Serie A, ci sono diverse posizioni in bilico, con molte panchine destinate a cambiare padrone in estate.

Va da sé che la scelta del nuovo CT dell’Italia è destinata a creare un effetto domino anche in campionato. Il candidato più forte, al momento, è Antonio Conte. L’allenatore salentino ha già espresso gradimento al ritorno in azzurro e Aurelio De Laurentiis ha dato un’apertura totale all’addio senza traumi dell’ex centrocampista.

Nel caso in cui le strade con Conte dovessero separarsi, il Napoli, secondo Leggo, potrebbe pensare anche a Gian Piero Gasperini, sempre più nella graticola dopo la disfatta in casa dell’Inter.

Di diverso avviso è, invece, La Gazzetta dello Sport. La rosea sostiene che il candidato preferito di De Laurentiis è Thiago Motta. L’ex Juve era stato vicino ai partenopei prima di rinnovare con il Bologna e guida una lista formata anche da Vincenzo Italiano e Fabio Grosso.

Thiago Motta al posto di Gasperini, dunque, ma non alla Roma, bensì in quel Napoli pronto a dare il via libera a Conte per il ritorno in Nazionale.