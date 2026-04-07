Zirkzee alla Roma, non solo Juve: tre italiane al tappeto

L’attaccante olandese è destinato a tornare in Serie A e il Manchester United ha detto sì

A distanza di quattro mesi dalla telenovela di gennaio, il tormentone Joshua Zirkzee viene rilanciato in maniera concreta dalle ultime indiscrezioni di calciomercato. Nonostante il cambio di allenatore, l’attaccante olandese sta giocando ancora meno di prima e il suo addio in estate appare ormai inevitabile.

Secondo Team Talk, infatti, il Manchester United avrebbe già dato il via libera alla partenza dell’ex Bologna, promettendo di non bloccare la sua partenza come accaduto invece durante il mercato di gennaio.

Il 24enne di Schiedam aveva sposato la causa giallorossa, trovando un accordo verbale con la Roma a cavallo tra dicembre e gennaio, ma il terremoto scaturito dall’esonero di Ruben Amorim aveva fatto saltare la trattativa con i Red Devils.

A distanza di mesi, il sito britannico cita ancora i giallorossi come una delle probabili destinazioni di Zirkzee. La soluzione più probabile resta un ritorno in Serie A, dove l’ex Bayern Monaco piace anche ad Atalanta, Como e Juventus. Sulle sue tracce ci sono anche Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund.