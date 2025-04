Bye bye Roma, UFFICIALE: si è rotto il ginocchio

Bye bye Roma, UFFICIALE: un giocatore accostato ai giallorossi – e non solo – si è rotto il ginocchio. Stagione finita e trasferimento saltato

Un infortunio colpisce (di striscio, fortunatamente) la Roma. E in generale i Friedkin. Sì, perché l’elemento in questione non solo era stato accostato ai giallorossi, ma pure all’Everton che, come sappiamo, è di proprietà degli stessi americani che sono in sella alla formazione capitolina.

La diagnosi è ufficiale, così come comunicato dalla società che ne detiene il cartellino: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e, ovviamente, la stagione si è chiusa in anticipo. Inoltre, essendo nel mese di aprile, il giocatore tornerà non prima della fine di quest’anno e potrebbe anche allungarsi con il 2026. Ormai abbiamo capito – e Abraham ne è la prova – che ogni giocatore ha dei propri tempi di recupero. Nessuno è uguale all’altro, e ognuno deve sentirsi libero e pronto ad affrontare nel migliore dei modi la questione.

Ufficiale: legamento ko per Nuamah

Il giocatore che si è rotto il crociato (auguri per una pronta guarigione) è l’attaccante del Lione Ernest Nuamah. Si è fatto male nella gara di sabato sera che la sua squadra ha giocato in Ligue 1 e questa mattina la società ha ufficialmente dato la diagnosi. Come detto, Nuamah, classe 2003, era stato accostato sia alla Roma che all’Everton.

Giocatore duttile, che può giocare su tutto il fronte offensivo, il ghanese ha un contratto fino al 2028 con una delle più importanti società francesi ma non per questo non si sarebbe potuto muovere nel corso della prossima estate. Evidente che in questo modo ogni trasferimento sarà impossibile almeno nei prossimi mesi. Se ne riparlerà, forse, nella finestra invernale di mercato anche se non siamo nemmeno tanto convinti di questo. Insomma, se la Roma avesse avuto davvero in mente di prenderlo, dovrà cambiare obiettivi. Così come l’Everton…