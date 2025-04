Arriva al posto di Allegri, sorpasso UFFICIALE: torna in Serie A

Arriva al posto di Allegri: sorpasso UFFICIALE e ritorno in Serie A ormai certo e solo da certificare. Ci sono già le cifre dell’accordo

Allegri o Pioli? Forse Ten Hag. Ma c’è anche Mancini, che ha rifiutato la panchina della Sampdoria. Diciamo che il prossimo allenatore della Roma tiene banco, e anche molto. Ma c’è qualcuno che ormai ha deciso che la via è solamente una.

Diciamo che il tecnico al momento che appare – ma nulla è detto con i Friekdin – assai più vicino a sedersi al posto di Claudio Ranieri alla fine di questa stagione è uno. Un tecnico, così come vi abbiamo anticipato in tempi non sospetti noi di Asromalive.it, che ha la possibilità, grazie ad una clausola inserita all’interno del proprio contratto, di liberarsi dalla sua attuale squadra. Certo, non abbiamo noi, e nessuno, certezza di quello che potrebbe succedere. Però le indicazioni, anche ufficiali, ci sono. E andiamo a vedere di cosa si tratta.

Arriva al posto di Allegri: c’è Pioli in testa

I Bookmaker qualche spiffero ce lo hanno, senza dubbio. Altrimenti non avrebbero mai potuto inserire Stefano Pioli in questo modo, così in alto, dentro la propria lavagna come possibile tecnico della Roma. L’ex trainer del Milan, infatti, su Goldbet, è dato a 2,75 volte la posta. Ha messo la freccia appunto su Massimiliano Allegri (quotato a 3) e anche su Maurizio Sarri, un altro accostato ai giallorossi con molta insistenza.

Insomma, l’emiliano che adesso guida l’Al Nassr, sembra essere il favorito per la panchina dei giallorossi. Si è messo alle spalle tutti quelli che lo potrebbero insidiare. Anche Gasperini (dato a 5) che ha aperto come tutti ricordiamo alla possibilità di Trigoria, e Mancini (8), che sono dietro nelle gerarchie. Se tutto questo venisse confermato, allora, il nuovo ciclo dei giallorossi partirà con un ex Lazio (e forse per questo Ranieri ha detto che all’inizio non potrebbe piacere alla piazza) che ha deciso per un anno di andare a guadagnare una montagna di soldi dall’altra parte del Mondo prima di un ritorno. Vedremo.