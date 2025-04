Big match rinviato, UFFICIALE: ecco la data del recupero

Un big match è stato rinviato ufficialmente per maltempo. Ecco quando si giocherà.

L’ultimo turno di campionato, di fatto, è assolutamente contraddistinto dal mezzo passo falso fatto dall’Inter. La squadra di Simone Inzaghi, infatti, ha pareggiato allo Stadio Tardini contro il Parma.

Con questo pari dell’Inter, di fatto, il Napoli ha una grande occasione questa sera a Bologna. In caso di successo, infatti, gli uomini di Antonio Conte si porterebbero ad un solo punto dai nerazzurri.

Tuttavia, ovviamente, non sarà affatto facile battere il Bologna. Anzi, la squadra di Vincenzo Italiano è il massimo ostacolo che il Napoli poteva incontrare in questo momento. Tuttavia, in attesa della sfida di questa sera dello Stadio Renato Dall’Ara, nel calcio italiano bisogna registrare un big match rinviato per maltempo.

Rinviato per allerta meteo per vento il big match di Serie D tra il Grosseto ed il San Donato Tavarnelle

La sfida attesa del campionato di Serie D tra il Grosseto ed il San Donato Tavarnelle, inizialmente prevista nella giornata di ieri, è stata rinviata a domani alle ore 18.30 a causa dell’allerta meteo gialla per vento diramata dalla Protezione Civile della Toscana. Questa decisione è stata presa in virtù dei protocolli che sono attualmente in vigore.

L’intento è quello di preservare l’incolumità di giocatori, staff e spettatori presenti nell’impianto sportivo toscano. Per assistere a questo match molto atteso tra il Grosseto (quinto in classifica) ed il San Donato Tavarnelle (tredicesimo), dunque, bisognerà aspettare la giornata di domani.