UFFICIALE: big match rinviato per maltempo

Proprio in questi ultimi minuti è arrivato l’annuncio di rinvio di un big match molto importante per colpa del maltempo.

Dopo i giorni dedicati alla Coppa Italia, di fatto, nella giornata di ieri è iniziato il quindicesimo turno della Serie A. Già le prime partite hanno detto molto sull’interno andamento del campionato.

L’Inter, infatti, ha travolto il Parma allo Stadio San Siro, mentre l’Atalanta ha battuto il Milan al Gewiss Stadium. Proprio quest’ultimo match ha portato con sé due notizie, ovver il primato conquistato dagli uomini di Gasperini (sempre in attesa del match di domani del Napoli contro la Lazio) e dall’allontanamento quasi definitivo dellla squadra di Paulo Fonseca dalla vetta.

Mentre nella giornata di oggi, dopo Genoa-Torino delle ore 15.00, scendono in campo la Juve contro il Bologna e la Roma contro il Lecce. Tuttavia, proprio in queste ultime ore bisogna registrare la decisione di rinviare un big match per maltempo.

Premier League, rinviato il derby Everton-Liverpool a causa della tempesta Darragh: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, il derby di Liverpool tra l’Everton ed i ‘Reds’ è stato rinviato a causa della ‘tempesta Darragh’. Agli stessi tifosi è stato comunque comunicato il consiglio di restare a casa.

La capolista della Premier League, dunque, non giocherà quest’oggi. Ricordiamo che il Liverpool di Arne Slot è primo in classifica con ben sette punti di vantaggio sul Chelsea e sull’Arsenal.