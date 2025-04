Erede Ranieri, Mancini e la svolta generazionale

In casa Roma, dopo pari di ieri con la Juve, ci sono delle novità sul futuro allenatore.

Dopo aver vinto sette gare consecutive, di fatto, la Roma ha pareggiato ieri sera lo scontro diretto contro la Juventus di Igor Tudor. I bianconeri sono passati in vantaggio con Locatelli, ma poi i giallorossi hanno riportato il risultato in parità con la rete realizzata ad inizio secondo tempo da Shomurodov.

Nell’ultima parte della gara, come ammesso dallo stesso Claudio Ranieri, la Roma ha pensato più a gestire il pari che a cercare il successo finale. Con questo pareggio, dunque, la squadra capitolina ha guadagnato un punto in più sia sulla Atalanta (uscita sconfitta dallo scontro diretto con la Lazio) che sul Bologna che, però, giocherà questa sera contro il Napoli.

Archiviato il pari con la Juventus, dunque, la Roma è ora attesa dal derby di domenica sera contro la squadra di Marco Baroni. Tuttavia, in attesa della gara contro la Lazio, in casa giallorossa ci sono delle dichiarazioni importanti sul possibile identikit del prossimo allenatore capitolino.

Roma, Gianluca Mancini ha parlato sulla scelta del prossimo allenatore giallorosso

Gianluca Mancini, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘TvPlay’, ha infatti parlato così: “Nuovo tecnico? Non ho preferenze tra allenatore giochista e gestore. L’allenatore è importante, il calcio è cambiato. Prima un team piccolo veniva a Roma a giocare in maniera diversa. Non ho preferenze, ogni mister ha la sua idea”.

Il centrale giallorosso ha poi concluso il suo intervento: “In una squadra esiste il noi e non l’io. L’espulsione di Hummels a Bilbao è stata ingiusta, lui mi sta aiutando davvero molto. Dove mi trovo bene? In una difesa a tre, ora il centrocampista non lo saprei fare. Ranieri mi odiava da avversario, mi sono evoluto nel comportamento. Un assistente di De Rossi mi odiava, ma poi ha cambiato idea”.