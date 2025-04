Il nuovo DS porta Gasperini: via libera Roma

Arriva una notizia che riguarda da vicino Gian Piero Gasperini e un suo possibile approdo in una big: questa mossa libera la Roma verso un altro allenatore

Le manovre di mercato, anche su dirigenti e tecnici, stanno infiammando il panorama calcistico italiano. Ci sono diversi discorsi in ballo, che non riguardano solo i giallorossi ma molti dei top club della Serie A. Una mossa dell’ultima ora può spostare gli equilibri.

C’è un grande rimescolamento di carte a livello di panchine italiane in questo momento. Quasi tutte le big, esclusa l’Inter, sembrano intenzionate, o costrette, a cambiare allenatore nella prossima stagione. La Juventus ha ingaggiato Tudor in emergenza, ma probabilmente farà altre scelte dopo il Mondiale per Club. Stesso discorso per il Napoli, tranquillo ora con Antonio Conte, ma con la prospettiva di dover mettere una pezza ad un suo possibile addio (specie in caso di Scudetto). Ranieri non vuole più parlare del nome del futuro tecnico giallorosso, ma c’è la sensazione che i Friedkin siano vicini ad annunciarlo, perlomeno con una lista già presente sul proprio tavolo.

Tra nomi confermati e altri smentiti, ci sono almeno un paio di piste calde. Quella che si è completamente raffreddata è quella di Gian Piero Gasperini, forse il preferito tempo fa e ormai fuori dai giochi. Una rivoluzione troppo profonda per accontentarlo potrebbe essere stata alla base di un matrimonio che non poteva funzionare e che ha portato alla fumata nera. Per il Gasp, ad oggi, si può aprire un’altra occasione importante, sempre al Nord.

Max Allegri può tornare nel mirino della Roma: il Milan verso altre scelte

Il Milan sta puntando dritto su D’Amico come figura dirigenziale per la prossima stagione. I rossoneri volevano Paratici ma non sono riusciti a trovare un accordo. A questo punto il favorito diventa il ds dell’Atalanta, che tanto bene ha fatto in questi anni tra Verona e Bergamo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome di D’Amico è sempre più vicino a Milanello, con piena soddisfazione di Furlani, che si sta occupando del dossier ds. Per associazione d’idee verrebbe da pensare che proprio lui sia l’uomo giusto per portare con sé Gasperini, in quella che sarebbe una piena rivalsa nei confronti dell’Inter.

Per ora non si è ancora accesa la trattativa, ma anche con Allegri non si sta progredendo. Una virata del Diavolo sull’attuale tecnico bergamasco potrebbe riaprire i discorsi Roma su Max, che aspetta sempre una chiamata per valutare eventuali offerte. Questo valzer delle panchina si sta per infiammare da un momento all’altro e forse è giusto aspettare ancora un po’ per capire il da farsi.