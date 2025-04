La Roma ha scelto il nuovo allenatore: accordo triennale e addio Allegri

Arrivano nuovi importanti aggiornamenti in merito alla situazione che in casa Roma riguarda il nuovo allenatore: tutti i dettagli

Archiviato il pareggio in rimonta contro la Juventus che comunque porta in dote non poche indicazioni, la Roma ha cominciato a lavorare in vista di un derby che si preannuncia tappa cruciale per un piazzamento in Champions League. Intanto, proseguono le mosse della proprietà in vista della scelta riguardante il nuovo tecnico giallorosso.

A tal proposito, non è di certo passato inosservato prima il blitz all’Olimpico di ten Hag e poi l’incontro a Trigoria da parte del tecnico olandese con Rensch. Nonostante le smentite ufficiose del club, si tratta di una doppia mossa che ha contribuito suo malgrado ad alimentare spifferi ed indiscrezioni. A tal proposito, come evidenziato dalla redazione di ReteSport, nei giorni scorsi ci sarebbe stata una scena tra l’ex tecnico del Manchester United, Ranieri ed Hummels. Un ulteriore indizio di un mosaico che si sta via via componendo con nuovi tasselli oppure una semplice casualità? Difficile dirlo anche perché negli ultimi giorni l’identikit ‘tracciato’ dell’erede di Ranieri pendeva più per un tecnico italiano o che comunque conoscesse molto bene la Serie A.

Calciomercato Roma, Radio Radio: “Accordo triennale con Pioli”

Profilo che – ad esempio – si staglia molto bene con Stefano Pioli, la cui avventura in Arabia Saudita è ormai agli sgoccioli. Ricordiamo come nel contratto sottoscritto dall’ex allenatore del Milan con l’Al-Nassr sia presentaeuna clausola rescissoria che permetterebbe a Pioli di svincolarsi a giugno, il che lo renderebbe disponibile per un eventuale ritorno in Serie A.

Opzione che – stando a quanto riferito da Ilario Di Giovambattista – sarebbe divenuta molto più di una semplice opzione. Stando a quanto riferito dal direttore editoriale di Radio Radio, infatti, la Roma avrebbe già raggiunto un accordo di massima con Pioli sulla base di un accordo triennale. Una presa di posizione forte che, se confermata, chiuderebbe di fatto la telenovela riguardante la nuova guida tecnica dei giallorossi. Allegri tagliato definitivamente fuori dalla corsa?

Staremo a vedere cosa succederà, fermo restando che il tecnico livornese potrebbe rappresentare un profilo importante anche in ottica Milan, a maggior ragione dopo quanto successo con Paratici. Il tutto senza trascurare l’opzione Napoli, soprattutto se Conte dovesse alla fine decidere di lasciare la panchina degli Azzurri per accettare una proposta da Torino. Nelle prossime settimane, in un senso o nell’altro, il cerchio degli allenatori sarà destinato a chiudersi.