Roma, nuovo allenatore con la clausola: cosa sta succedendo

Prosegue la caccia all’erede di Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa, non solo Allegri e Gasperini

Nel giorno in cui Ubaldo Righetti ha parlato di un accordo tra Gian Piero Gasperini e la Roma, Claudio Ranieri in conferenza stampa ha gettato acqua sul fuoco, escludendo con fermezza l’approdo del tecnico nerazzurro nella Capitale. Il tecnico testaccino ha lasciato intendere che una scelta è stata quasi presa, ma che il nome non corrisponde a nessuno di quelli usciti sui media durante queste settimane. Che sia solamente un gioco delle parti? Non possiamo escluderlo a priori e non sarebbe certo la prima volta che i fatti smentiscano le dichiarazioni a microfoni aperti.

Nelle ultime ore, l’allenatore dell’Atalanta ha aperto alla destinazione giallorossa, ma è tornata anche in auge la candidatura di Massimiliano Allegri, rilanciata soprattutto dal suo mentore e amico Giovanni Galeone. Nei giorni scorsi, vi abbiamo parlato di un accordo verbale non vincolante con Vincenzo Montella, mentre la candidatura di Francesco Farioli è stata smentita in più di un’occasione da Ranieri e non solo. Maurizio Sarri è un altro nome accostato alla panchina dell’Olimpico, mentre subito dopo l’esonero dalla Juventus, nelle quote dei bookmaker è finita anche la candidatura di Thiago Motta.

Nuovo allenatore Roma, occhio alla clausola

Tanti, dunque, i profili finiti in orbita Roma, anche se una pista della quale non si parla da tanto tempo ha rifatto capolino sulle scrivanie di Trigoria. Stiamo parlando di Stefano Pioli. Accostato anche alla Juve per il post Motta, l’ex allenatore del Milan è un profilo che piace per la sua capacità di lavorare bene con il materiale a disposizione e, secondo quanto rivelato da ‘La Gazzetta dello Sport’ nei giorni scorsi, ha anche una clausola rescissoria che gli consentirebbe di liberarsi dall’Al-Nassr.

La dirigenza capitolina, d’altronde, prima di affidarsi a Ivan Juric, provò a convincere il tecnico emiliano a stracciare l’accordo con gli arabi per sposare la causa romanista, ma era ormai già in procinto di volare verso la sua nuova avventura. A distanza di qualche mese, Pioli non disdegnerebbe affatto un ritorno in Serie A ed è un nome che va quantomeno tenuto nella lista candidati ascoltati dalla Roma per la panchina.