Dalla Juve alla Roma, doppia firma in Serie A: il primo sì è decisivo

Calciomercato Roma, doppia firma in Serie A e contesa con la Juventus: ecco gli ultimi aggiornamenti.

Di tanti e diversi aspetti bisognerà parlare ai piani alti di Trigoria al termine di questo complicato quanto intenso ciclo di impegni che attende la squadra di De Rossi, consapevole di essere entrata in un mese decisivo, non più per il già stabilito futuro dell’allenatore quanto, piuttosto, per gli apparecchiamenti delle prossime stagioni.

Questi ultimi, come noto, deriveranno anche dal margine di manovra concesso ai Friedkin in base ai risultati sportivi, come ben restituisce la veemenza con la quale i giallorossi stanno cercando di centrare, dopo troppi anni di assenza, una qualificazione in Champions League resa non semplice dai tanti scontri diretti in arrivo e dai punti persi nella prima parte di stagione, ma al contempo dal sapore meno utopistico rispetto al passato grazie al felice rendimento della Roma negli ultimi mesi, oltre che alla messa a disposizione di uno slot in più da parte della Uefa.

Calciomercato Roma, Fratini decisivo per Patino: sfida con la Juventus

Molto, come noto da tempo, dipenderà proprio dalle sentenze che aspettano la Roma nel corso di queste prossime due settimane, con in programma non solo il doppio incrocio europeo con il Bayer Leverkusen quanto, piuttosto, un tris di scontri diretti dal sapore di dentro o fuori. Si partirà domenica pomeriggio con il Napoli, prima della Juventus e della delicata trasferta di Bergamo con l’Atalanta.

Fondamentale, per ora, preservare e gestire le energie nel migliore dei modi, contro realtà che potrebbero divenire presupposto di contesa anche in ambito di calciomercato. Da tale punto di vista, va evidenziato quanto riportato da Maurizio Russo di Calciomercato.it, in merito allo scenario Charlie Patino. Il centrocampista dell’Arsenal piace sia alla Roma che alla Juventus e non ha intenzione di restare all’Arsenal dopo i due anni in prestito in Championship.

L’idea della Serie A nella sua mente è più che concreta, al netto dell’attuale incertezza circa una possibile destinazione: la discriminante, secondo la medesima fonte, potrebbe essere rappresentata dal futuro di Michele Fratini. Il talent scout italiano, scopritore, tra i vari, dello stesso Patino, piace sai Friedkin e a Giuntoli per il ruolo di capo dell’area scouting. Chi prima dovesse riuscire a metterlo sotto contratto, partirebbe con un vantaggio a dir poco nobile rispetto alla situazione Patino. Seguiranno aggiornamenti.