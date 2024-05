Chiesa al posto di Dybala: rivoluzione Roma

Emergono nuovi sviluppi in merito alle voci che vedrebbero Federico Chiesa sempre più vicino ad imboccare l’autostrada in direzione Roma

Al centro sportivo Fulvio Bernardini l’armadietto di Romelu Lukaku inizia già a svuotarsi e, parallelamente, i tifosi giallorossi iniziano a sognare di poter veder entrare la Ferrari SF90 di Federico Chiesa all’interno dei cancelli di Trigoria. Le voci intorno al figlio d’arte attualmente in forze alla Juventus si fanno numerose e insistenti e, la sontuosa prestazione confezionata proprio contro la Roma, non ha fatto altro che ingolosire ulteriormente i sostenitori capitolini.

Intensità, rapidità nel breve ma anche nel lungo, tecnica, senso del gol e soprattutto una propensione a puntare e superare l’uomo che attualmente in pochi possono vantare in Europa.

Insomma… l’estate in arrivo potrebbe realmente essere l’ultima occasione per una squadra come la Roma per aggiungere alla propria rosa un calciatore che, nel caso in cui nel corso del prossimo anno dovesse dimostrare di aver recuperato definitivamente la propria condizione fisica, diverrebbe di colpo un obiettivo esclusivo dei club più prestigiosi d’Europa, proprio come avvenuto pre infortunio. In tal senso, giungono nuovi sviluppi su come l’ex compagno di Cristiano Ronaldo i potrebbe inserire all’interno dell’economia calcistica di Daniele De Rossi.

Chiesa si sposta a destra e Dybala diventa falso nueve

Proprio in ottica Federico Chiesa, alcune recenti dichiarazioni di Daniele De Rossi avrebbero manifestato senza particolari filtri la necessità di un calciatore dotato esattamente di quelle caratteristiche che l’intero panorama calcistico mondiale ha potuto apprezzare osservando il numero 7 bianconero scorrazzare sulla fascia. “Mi piacerebbe giocare qualche partita con Dybala nella posizione di falso nove. Ma mi servono giocatori veloci sulle fasce capaci di attaccare la profondità”, queste le parole di DDR riportare dal Corriere dello Sport, che parrebbero lanciare un chiaro segnale alla società.

Il comandante di Ostia, infatti, comunicando che oltre ad Abraham e Azmoun si potrebbe pensare anche ad una Joya impiegata come centravanti – in grado di abbassarsi per ricevere e smistare sulla trequarti – escluse indirettamente la necessità di trovare un sostituto di Big Rom, il cui ingaggio faraonico, a quel punto, potrebbe colmare proprio le esigenze economiche manifestate da Chicco Chiesa.

E’ così che, ipotizzando un Dybala falso nueve e la presenza di Stephan El Shaarawy, Federico Chiesa si andrebbe a piazzare proprio nella zona di campo attualmente ricoperta dal numero 21 giallorosso. Naturalmente l’eroe azzurro dell’Europeo 2020 interpreterebbe il ruolo attraverso le proprio caratteristiche, dunque puntando l’uomo, cercando la profondità e sovrapponendosi costantemente, al contrario di quanto avviene attualmente con Paulo Dybala, più propenso a dispensare magia tra le linee, servendo i propri compagni.