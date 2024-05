Rinnovo rifiutato e tradimento Juve: resta in Serie A

Juventus tradita e rinnovo rifiutato, il colpo in Serie A può arrivare con la firma low cost. Ecco tutti i dettagli dopo l’offerta al ribasso del club bianconero.

La Juventus di Massimiliano Allegri vede ad un passo il traguardo della qualificazione alla prossima Champions League. Dopo un anno vissuto a guardare le competizioni europee, per via della squalifica decisa dalla Uefa, i bianconeri sono pronti a tornare nella massima competizione continentale. Tra la matematica certezza della Champions League, ad un passo dopo il pareggio in casa della Roma, e la futura finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, si inizia a pianificare la stagione del futuro in casa bianconera. Cristiano Giuntoli deve fare i conti con l’offerta di rinnovo rifiutata, ecco come cambiano gli scenari in vista della sessione di calciomercato estivo.

La Juventus tenta di giocare al ribasso ma rischia di perdere uno dei punti fermi di questa stagione per Massimiliano Allegri. Il girone di ritorno della squadra bianconera è stato decisamente sottotono ed ha gettato nuove ombre sul futuro del tecnico toscano. In caso di addio tra la Juve ed Allegri si aprirebbero scenari immediati che mutano le manovre del mercato bianconero, sia in entrata che in uscita. Con una nuova guida tecnica ad esempio è più facile la permanenza con rinnovo di Federico Chiesa, in queste ore nuovamente accostato alla lista dei desideri della Roma di De Rossi.

Offerta Juve al ribasso, no di Mckennie: doppietta in Serie A

Un altro calciatore in scadenza nel 2025, che invece potrebbe salutare con l’addio di Allegri, è il centrocampista statunitense Weston Mckennie. Il classe ’98, che attualmente guadagna 2.5 milioni di euro a stagione, secondo quanto scrive Tuttosport ha rifiutato la prima offerta bianconera.

Giuntoli avrebbe provato a prolungare il contratto dell’ex Schalke 04 con un’offerta al ribasso. Rifiuto da parte dello statunitense, che al contrario preme per un ritocco verso l’alto dello stipendio. Il centrocampista vorrebbe arrivare a guadagnare 3 milioni di euro, considerata anche la stagione da protagonista vissuta nei mesi scorsi. Ma in caso di fumata nera sul rinnovo il suo cartellino potrebbe essere nuovamente accostato sia alla Roma che al Milan in Serie A.