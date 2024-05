Chiesa firma dopo la Champions: appuntamento già fissato

I riflettori del calciomercato si accendono sul futuro di Federico Chiesa. L’attaccante bianconero è finito nel radar della Roma di De Rossi, ecco la mossa di Giuntoli dopo la Champions League.

Federico Chiesa è stato tra i migliori in campo durante Roma-Juventus, gara terminata 1-1 allo stadio Olimpico. Proprio la squadra giallorossa è segnalata sulle tracce dell’esterno offensivo bianconero in vista della sessione di calciomercato estiva. Aumentano le voci che vogliono il classe ’97 in cima alla lista dei desideri di Daniele De Rossi, con il contratto con la Juve che è in scadenza nel giugno del 2025. Decisivo per il suo futuro anche il destino di Massimiliano Allegri, che sembra sempre più distante dai bianconeri in vista della prossima stagione. La firma dell’esterno potrebbe arrivare dopo aver tagliato il traguardo della Champions League.

Il pareggio maturato allo stadio Olimpico tra Roma e Juventus consegna un punto pesante ai bianconeri nella corsa alla prossima Champions League. La qualificazione alla massima competizione europea è dietro l’angolo per la squadra guidata da Massimiliano Allegri e già potrebbe essere ufficiale nella prossima gara di campionato contro la Salernitana. Il ritorno nella massima competizione europea, e la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, potrebbero però non bastare per la conferma del tecnico toscano, con un intreccio bollente che può cambiare direttamente il futuro di Federico Chiesa, che senza rinnovo il prossimo anno andrebbe in scadenza di contratto.

Roma su Chiesa, la Juve alza il muro: rinnovo dopo la Champions League

La Juventus non molla sul fronte del rinnovo per Federico Chiesa. L’attaccante bianconero, in scadenza a giugno 2025, attualmente percepisce 5 milioni a stagione e, secondo quanto scrive la ‘Gazzetta dello Sport’, entrambe le parti sarebbero pronte a prolungare l’accordo.

Cristiano Giuntoli, per evitare di portarlo a scadenza e rischiare di perderlo a parametro zero, sembra orientato a lavorare per un rinnovo di un solo anno. Secondo il quotidiano sportivo Federico Chiesa potrebbe firmare fino al 2026 con lo stesso ingaggio attuale. L’eventuale fumata bianca arriverà con la conquista matematica di un posto nella prossima Champions League, e potrebbe essere facilitata dal cambio in panchina in casa bianconera.