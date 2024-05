Chiesa al centro della Roma, doppio incontro: Friedkin ha deciso

Calciomercato Roma, Federico Chiesa primo colpo per Daniele De Rossi. Il calciatore sembra pronto al trasferimento, doppio incontro decisivo: ecco la posizione dei Friedkin.

Il nome di Federico Chiesa accende le fantasie del calciomercato estivo della Roma. L’attaccante della Juventus, tra i migliori nella sfida dello stadio Olimpico domenica scorsa, oltre che con De Rossi si è confrontato con uno dei calciatori protagonisti in giallorosso. Doppio contatto che può aprire le porte al colpaccio offensivo in estate, mentre la proprietà Friedkin ha già deciso in vista della sessione di calciomercato in arrivo.

La prestazione di Federico Chiesa in Roma-Juventus non è passata inosservata. L’esterno offensivo è stato tra i migliori dei suoi, non solo per l’assist confezionato per il pareggio a Bremer. L’attaccante è apparso tra i più pimpanti dei suoi, facendo tremare in più di un’occasione l’ottimo Mile Svilar tra i pali giallorossi. Dopo l’1-1 dello stadio Olimpico, che vede la Juve ad un passo dalla matematica qualificazione in Champions League, non è sfuggito l’abbraccio di De Rossi all’attaccante bianconero. Il tecnico della Roma ha individuato nell’esterno ex Fiorentina la priorità estiva del mercato giallorosso, e c’è un doppio contatto che può decidere tutto.

Calciomercato Roma, tutte le strade portano a Chiesa: via libera Friedkin

Il calciatore avrebbe già comunicato a Daniele De Rossi la sua disponibilità a lasciare la Juventus a fine stagione. Il suo contratto scade nel 2025 ed il classe ’97 sembra pronto a cambiare aria in estate. La proprietà statunitense della Roma avrebbe già dato il via libera all’operazione, nonostante l’operazione al ginocchio subita nel 2022 i Friedkin sarebbero già stati rassicurati sulle condizioni fisiche dell’attaccante.

Un indizio ulteriore, fornito dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, è il contatto diretto tra Federico Chiesa e Lorenzo Pellegrini. Nel confronto tra i due compagni di Nazionale sarebbe emersa la totale disponibilità del capitano giallorosso ad accogliere l’attaccante a Trigoria. La Roma segue un altro colpaccio in attacco, dopo gli arrivi di Paulo Dybala e Romelu Lukaku nelle scorse sessioni estive ora l’oggetto del desiderio porta il nome di Federico Chiesa.