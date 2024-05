Roma, ansia Dybala: le ultime da Trigoria

Giungono sviluppi in merito ai fastidi muscolari rimediati da Paulo Dybala durante la sfida con la Juventus

In un periodo disseminato di big match ad ogni piè sospinto, durante il quale il riposo non dovrebbe essere neanche contemplato, Daniele De Rossi sceglie di andare controcorrente e di concedere un intero giorno di riposo ai propri calciatori, nonostante tra poche ore i capitolini voleranno in direzione Leverkusen, per consumare la semifinale di ritorno contro gli uomini di Xabi Alonso.

DDR & co. dovranno tentare una clamorosa rimonta stile Barcellona 2018, ma questa volta non ci sarà lo Stadio Olimpico a supportare i giallorossi. In vista del match con le aspirine, giungono nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Paulo Dybala, uscito per affaticamento muscolare nel corso della sfida contro i bianconeri di Massimiliano Allegri.

Trigoria: terapie per LLorente e Dybala. Celik a lavoro personalizzato

Nonostante la quiete prima della tempesta concessa da mister De Rossi prima di imbarcarsi per Leverkusen, sono stati tre i calciatori comunque presenti al centro sportivo Fulvio Bernardini, per tentare di recuperare definitivamente dalle rispettive condizioni fisiche.

Zaki Celik ha svolto un lavoro personalizzato, mentre Llorente e Paulo Dybala si sono sottoposti a terapie muscolari utili a smaltire i disagi precedentemente manifestati. È dunque probabile che il fuoriclasse argentino partirà insieme ai compagni, ma non è altrettanto certo che il numero 21 potrà dispensare magie tra le linee dal primo minuto. Probabile dunque che DDR opterà per Tommaso Baldanzi, il quale nel corso della sifda con la Juventus di Max Allegri ha finalemnte messo in evidenza i motivi per cui era divenuto un pilastro inamovibile dell’Empoli. Nulla è ancora certo comunque e, infatti, in molti sperano ancora che l’argentino possa comparire nell’undici titolare.