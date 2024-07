Roma boom, ora le cessioni: cifre UFFICIALI per Abraham e Zalewski

Roma boom. Due cessioni pesanti attendono la Roma. Non soltanto grandi acquisti in casa giallorossa ma anche le necessarie uscite.

C’è entusiasmo nella capitale, sponda giallorossa. La nuova Roma sta prendendo sempre più forma ed inizia ad assumere un volto che piace sempre di più.

Soltanto pochi giorni fa, in occasione dell’amichevole della Roma contro il Kosice scorrendo la formazione giallorossa numerosi sono stati i commenti negativi via social. “Con questi giocatori non si va da nessuna parte“, tuonava una parte, piccola in verità, del popolo giallorosso. Sono passati soltanto pochi giorni ed un paio di acquisti di prestigio per far ritornare la fiducia nella Magica forte quanto mai. Matias Soulé ed Artem Dovbyk sono ormai ad un passo dal diventare due giocatori della Roma. Il fantasista argentino, classe 2003, acquistato dalla Juventus e l’attaccante ucraino, classe 1997, in arrivo dal Girona formeranno, insieme a Paulo Dybala, un trio d’attacco che sta già facendo sognare. Il calcio, però, è fatto di delicati equilibri. In campo, e a quelli ci pensa Daniele De Rossi, e gli equilibri della rosa, tra entrate ed uscite, per bilanciare il tutto. A questo aspetto ci pensa, invece, il direttore sportivo, Florent Ghisolfi. Ma chi lascerà la Roma?

Abraham e Zalewski ai saluti

Un reparto offensivo che si sta rimodellando secondo i dettami tecnico-tattici di De Rossi. Romelu Lukaku è il passato, così come Andrea Belotti. Ma con gli arrivi ormai imminenti di Soulé e Dovbyk qualcuno dovrà necessariamente lasciare Trigoria.

Tammy Abraham è il maggior indiziato a fare spazio ai nuovi arrivati. A ruota lo segue Nicola Zalewski. Entrambi sembrano sempre sul punto di lasciare la Roma, ora, però, pare che il momento sia prossimo, almeno leggendo le quote di Goldbet. Le più aggiornate ci raccontano infatti di un Tammy Abraham la cui partenza dalla Roma è data a 1,35 quando soltanto una settimana fa era quotata a 1,55. Stesso brusco calo ha toccato Nicola Zalewski quotato ora 1,75 quando soltanto pochi giorni la sua uscita da Trigoria era data a 2,00. Il calcio è soprattutto equilibrio. Pertanto per due nuovi talenti pronti ad approdare nella capitale, due dovranno necessariamente salutare. Cosa che sembra non turbare la tifoseria giallorossa.