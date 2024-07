Da una Capitale all’altra: 20 milioni e addio bomber

Calciomercato Roma, Dovbyk e non solo: nuovo centravanti capitale da 20 milioni. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

La questione centravanti continua a rappresentare una delle più calde, ponendosi come fattore di discussione principale in seno agli ambienti lavorativi di Trigoria, oltre che di una piazza e una tifoseria che ambiscono a grandi traguardi e a percorsi più netti e felici rispetto a quelli che hanno portato a risultati non nobilissimi in Serie A nel corso degli ultimi anni.

Per farlo, ovviamente, servirà tempo e pazienza, oltre che una progettualità in grado di consegnare quanto prima a De Rossi una squadra competitiva e che ne rispecchi visioni e volontà. Stando a quanto intravisto nella seconda metà della passata stagione e ricordando dei recenti movimenti di mercato in casa Roma, è innegabile che i giallorossi continuino ad essere sulle tracce di giocatori di qualità, come ben ricorda anche la trattativa per Soulé e l’ormai quasi chiosata vicenda Chiesa, passata in secondo piano con la salita in cattedra dell’esterno argentino, ormai prossimo a unirsi ai connazionali Dybala e Paredes.

Calciomercato Roma, concorrenza a sorpresa per il Tottenham: le ultime su David

Come dicevamo, però, uno degli aspetti più caldi e in grado di generare grandi attenzioni resta quello relativo al centravanti. Il mancato riscatto di Lukaku, infatti, ha portato la Roma, da tempo, a dover fare i conti con un’assenza importante in un ruolo cruciale, dove attualmente De Rossi può fare unicamente affidamento a Tammy Abraham.

La posizione dell’ex Chelsea non è chiarissima e le stesse possibilità di permanenza nella Capitale non sono elevatissime. La Roma, dal proprio canto, si è in queste settimane continuata a guardare intorno, palesando un’attenzione quasi sorprendente, soprattutto per le tempistiche lampo, per Artem Dovbyk, centravanti ucraino del Girona sempre più vicino ai giallorossi. Il capocannoniere della Liga, però, è solamente uno degli ultimi di una lunga lista, che ha visto fino a questo momento registrare (e, talora, depennare) alcuni nomi come En-Nesyri, Sorloth, Mikautadze o David.

Proprio a proposito di quest’ultimo, arrivano significativi aggiornamenti dall’Inghilterra, con le penne di Football Insider che riferiscono di dialoghi in corso per il centravanti canadese. In scadenza contrattuale con il Lille il prossimo anno, potrebbe lasciare la Francia per una cifra di circa 20 milioni di sterline. Al netto della vicinanza tra David e gli Spurs, però, va segnalato quanto scritto dalla su citata fonte che, tra le varie interessate al giocatore, continuano a inserire anche la stessa Roma.

Quest’ultima, così come Chelsea, West Ham e altri club di Premier League, è infatti nominata tra le squadre concorrenti per la firma del giocatore. Seguiranno aggiornamenti, con lo scenario David che, in un modo o nell’altro, potrebbe comunque fornire profonde indicazioni e intrecci anche su Dovbyk.