Calciomercato Roma, il giorno di Dovbyk: Ghisolfi l’ha chiusa così

Calciomercato Roma, oggi è il giorno di Dovbyk: Ghisolfi ha deciso di affondare e l’ha chiusa in questo modo. Ecco i dettagli dell’offerta

Oggi è il giorno di Dovbyk, almeno stando alle anticipazioni che questa mattina vengono date dalla Gazzetta dello Sport. La Roma ha in mano l’attaccante del Girona con il quale l’accordo è stato trovato da un paio di giorni così come confermato anche ieri sera dall’agente del giocatore, che ha clamorosamente chiuso le porte all’Atletico Madrid. No, il centravanti ucraino, capocannoniere della Liga l’anno scorso, non rimarrà in Spagna.

Detto questo la Roma ha alzato l’offerta per cercare di avvicinare i 40 milioni di euro che Dovbyk ha come clausola rescissoria. Si è vicini alla fumata bianca. Ghisolfi è vicino al colpo grosso in attacco perché ha quasi toccato quella cifra. E sfruttando la volontà del giocatore, ormai palese, allora sì che oggi praticamente si potrebbe chiudere la questione.

Calciomercato Roma, l’offerta al Girona per Dovbyk

Ma quanto ha messo sul piatto il giovane dirigente francese che ha preso il posto di Tiago Pinto? La base fissa è di 32 milioni di euro, con l’aggiunta di 5 milioni come bonus, e un ulteriore 10% sulla possibile futura rivendita del giocatore. La formula è identica – con cifre diverse – a quelle che ha permesso alla Roma di prendere Soulé dalla Juventus che sì, lui ormai è atteso in città nel corso di questo fine settimana per le consuete visite mediche e poi per la firma sul contratto di 5 anni che lo legherà ai giallorossi, ma potrebbe non essere l’unico arrivo nella Capitale.

La Roma quindi è ad un passo dal suo nuovo centravanti, quello che nella testa di De Rossi prenderà il posto di Lukaku in mezzo alla coppia tutta argentina che andrà a completare il reparto. La nuova Roma, quella vera, dopo le polemiche per un presunto ritardo sul mercato, sta nascendo in queste ore. E sembra davvero bella.