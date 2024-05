Probabili formazioni Roma-Juve: De Rossi cambia attacco e difesa

Probabili formazioni Roma-Juventus, le possibili scelte di Daniele De Rossi e Massimiliano Allegri in vista del match dell’Olimpico

La Roma è attesa dalla delicata sfida con la Juventus all’Olimpico, una gara che per i giallorossi potrebbe essere determinante, visto l’attuale classifica e soprattutto visto il difficile calendario che attende la formazione capitolina.

Anche i bianconeri però devono fare i conti con un momento difficile, in cui le vittorie faticano ad arrivare. Sul banco degli imputati è finito ormai da diverso tempo Massimiliano Allegri, la cui posizione resta sempre più in bilico con l’avvicinarsi della fine della stagione.Con una vittoria la Juve si potrebbe assicurare un posto in Champions League, obbiettivo dichiarato a inizio stagione dal tecnico toscano, e condiviso proprio con la formazione capitolina.

Il risultato finale dunque potrebbe già essere determinante per entrambe, ma le scelte di De Rossi potrebbero essere condizionate dal ritorno contro il Leverkusen in Germania. Ecco dunque le possibili formazioni che potrebbero scendere in campo.

Probabili formazioni Roma-Juventus: De Rossi con un occhio a Leverkusen, Allegri per la Champions

Una sfida delicatissima dunque quella che andrà in scena oggi allo Stadio Olimpico, con entrambe le squadre alla ricerca di certezze, ma soprattutto a caccia di un posto in Champions League il prossimo anno. Allegri dovrebbe puntare sul solito 3-5-2, con Chiesa e Vlahovic a formare il tandem d’attacco, mentre il centrocampo potrebbe essere formato da Mckennie, Locatelli e Rabiot.

Spazio a Weah sulla fascia destra, mentre a sinistra ci dovrebbe essere ancora Cambiaso. In difesa Allegri dovrebbe puntare di nuovo sul trio composto da Danilo, Gatti e Bremer, con l’ex Szczesny tra i pali. Dall’altro lato un De Rossi che non può fare a meno di pensare al ritorno di giovedì, con Dybala favorito nel ballottaggio con Baldanzi, mentre in difesa ci dovrebbe essere la preannunciata scelta di schierare Diego Llorente come terzino di destra.

Ecco le possibili scelte dei due allenatori in vista di questa sfida.

ROMA (4-3-3, probabile formazione): Svilar; Llorente, Ndicka, Smalling, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, Zalewski. All. De Rossi

JUVENTUS (3-5-2, probabile formazione): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri