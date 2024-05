Rinnovo Dybala, agenti in Italia: spunta un’altra clausola

Calciomercato Roma, punto di svolta sul rinnovo di Paulo Dybala. I procuratori dell’attaccante argentino sono in Italia e spunta una nuova clausola nel contratto sottoscritto con i giallorossi.

Possibile punto di svolta per quel che riguarda il rinnovo di contratto di Paulo Dybala con la Roma. L’attaccante argentino vuole trascinare i suoi negli obiettivi finali della stagione, che possono incidere anche sul suo futuro. I giallorossi, reduci dalla deludente sconfitta europea contro il Bayer Leverkusen, vogliono rialzare la testa stasera contro la Juventus. Gara ricca di emozioni per Paulo Dybala, grande ex della sfida, che spera di tornare protagonista dopo l’opaca prova offensiva nella semifinale di Europa League.

Il futuro dell’attaccante argentino alla Roma può conoscere un punto di svolta clamoroso. Nel contratto firmato con i giallorossi nell’estate del 2022, dopo l’addio a zero dalla Juventus, è presente un’altra clausola oltre a quella per l’addio. Paulo Dybala potrebbe liberarsi per la cifra di 12 milioni a partire da luglio, ma nel contratto firmato con la Roma spunta anche l’opzione per il rinnovo automatico. Nel dettaglio, a partire dalla prossima stagione, lo stipendio della Joya salirà a circa 8 milioni di euro, bonus compresi. Inoltre, se l’attaccante argentino il prossimo anno dovesse giocare la metà delle gare ufficiali con la Roma scatterebbe il rinnovo in automatico fino al 2026.

Futuro Dybala, punto di svolta Roma: opzione per il rinnovo automatico

A svelare questo nuovo scenario è l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, che aggiunge come gli agenti dell’attaccante giallorosso siano in Italia. Al termine della stagione non è escluso un incontro in agenda con la Roma, che aspetta di conoscere il proprio destino nella corsa Champions, oltre che nominare il nuovo direttore sportivo.

Daniele De Rossi ha esaltato le sue qualità alla vigilia di Roma-Juve, dicendosi stupito della tenuta fisica dell’attaccante classe ’93. Paulo Dybala stasera verrà schierato al fianco di Romelu Lukaku, in una sfida decisiva per la corsa al piazzamento in Champions League e che potrebbe riflettersi anche sul suo futuro. Di sicuro la novità della clausola per il rinnovo automatico farà dormire sonni più tranquilli alla piazza giallorossa rispetto a quella per l’addio.