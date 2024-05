Nuova occasione Roma, hanno detto basta: cacciato dal club

Nuova occasione Roma, il club lo ha messo fuori rosa: il bomber da 15 milioni può arrivare così.

Importanti e numerose situazioni andranno approfondite in casa Roma nel corso delle prossime settimane, quando sarà finalmente chiaro l’esito di una stagione che ha fin qui fatto registrare difficoltà ma anche nobili e catartici momenti con Daniele De Rossi, al netto di qualche errore e passo falso che, soprattutto in Europa League, potrebbe adesso spegnere definitivamente i sogni continentali di squadra e tifosi.

L’obiettivo Champions League, ad ogni modo, resta vivido e, al di là di tutto, ancora passante per il doppio sentiero di campionato ed Europa League, con la settimana in corso destinata ad avere un sapore di grande discriminante per Dybala e colleghi.

L’incontro odierno con la Juventus, unitamente alla trasferta di Bergamo, potrebbero fungere da indicatori finali e fondamentali circa le possibilità di approdo tra le prime cinque, con consequenziali introiti da investire su un calciomercato dal quale, come ammesso implicitamente dallo stesso De Rossi, ci si attendono plurimi cambiamenti.

Calciomercato Roma, Kennedy sospeso dalla Fluminense: occasione in Europa?

Da tale punto di vista, la notizia abbastanza clamorosa proveniente dal Brasile non può passare inosservata, soprattutto alla luce dei ben noti aneliti del club di apportare delle modifiche in attacco, reparto che potrebbe essere tra i maggiormente revisionati nella prossima estate.

Il futuro di Lukaku è ancora un’incognita e, ad oggi, una permanenza a Roma del bomber del Chelsea figura a dir poco difficile. Da valutare, al contempo, anche la situazione Abraham e un riscatto non scontato di Azmoun. Ecco, dunque, che quanto accaduto in casa Fluminense potrebbe accendere le attenzioni anche dei giallorossi.

Il club brasiliano, infatti, ha deciso di vendere ad ogni costo John Kennedy, dopo l’ennesimo caso di atteggiamento indisciplinato che ha indispettito dirigenza e proprietà. L’attaccante brasiliano, come riferitovi, era apparso nella lista di elementi visionati dalla Roma in Sudamerica; ora, come riferisce il giornalista José Ilan, è stato sospeso a tempo indeterminato per alcuni atteggiamenti non ritenuti professionali fuori dal terreno di gioco.

La società vuole cederlo ad ogni costo e chissà che la stessa Roma non possa fiutare una situazione di mercato relativa al talentuoso ventunenne, il cui valore si aggira sui 15 milioni di euro.