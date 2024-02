La Roma del futuro guarda anche al Sudamerica: sfida alle milanesi | ASRL

L’arrivo di Tommaso Baldanzi può segnare una nuova era nelle strategie di calciomercato della Roma

Partito in sordina e con lo spettro di un budget di appena 2 milioni lordi da investire, il calciomercato di gennaio della Roma si è rivitalizzato con l’approdo di Daniele De Rossi al posto di José Mourinho. Per rispondere alle esigenze tattiche del nuovo modulo, i Friedkin e Tiago Pinto hanno caratterizzato gli ultimi giorni della sessione invernale a suon di trattative, in entrata e in uscita.

L’arrivo di Angelino sulla fascia sinistra difensiva e quello di Tommaso Baldanzi sulla trequarti hanno dato nuova linfa ad una rosa che ora appare veramente completa per lottare per un piazzamento in Champions League. Al di là delle ripercussioni nell’immediato, l’arrivo del fantasista ex Empoli può gettare le basi per una nuova era sul fronte mercato, improntata su uno scouting più profondo, che sia in grado di scovare talenti interessanti in giro per il Mondo.

Da Redondo a William Gomes: la Roma guarda in Sudamerica

Per quanto riguarda il Sudamerica, tra torneo preolimpico e campionati statali, sono diversi i profili che la Roma sta monitorando in vista della prossima stagione. Nei giorni scorsi, confermando i sondaggi per William Gomes, vi abbiamo svelato come il prezzo del talentino del San Paolo si aggiri attorno agli 8-10 milioni di euro.

Restando in Brasile, secondo quanto appreso da Asromalive.it sono stati visionati anche Mycael, diciannovenne portiere dell’Athletico Paranaense, Alexsander, regista 20enne del Fluminense, e John Kennedy, attaccante del Fluminense di 21 anni, valutato almeno 15 milioni di euro.

In Argentina, come il Milan, anche la Roma ha chiesto informazioni su Federico Redondo. Figlio d’arte, il centrocampista 21enne ha passaporto spagnolo e una valutazione di 10-12 milioni di euro. Nel Boca Juniors, piacciono il difensore Nicolas Valentini, che ha molto mercato, e i due centrocampista Ezequiel Fernandez e Cristian Medina, seguito anche dall’Inter.