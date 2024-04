Voti Udinese-Roma, Cristante vola con De Rossi

Voti Udinese-Roma, queste le valutazioni alle prestazioni dei giallorossi di De Rossi nel tanto discusso recupero con la squadra di Cannavaro.

Di tanto si è parlato nel corso delle ultime settimane in casa Roma, alla luce della centralità che questo spezzone finale di stagione potrebbe avere ai fini degli apparecchiamenti futuri in seno alla società dei Friedkin. Compito e scopo principale degli uomini di De Rossi è quello di affrontare nel migliore dei modi il doppio impegno europeo che separa una tra Roma e Bayer Leverkusen dalla grande e ambitissima finale di Dublino.

Importante il cercare di trovare una degna coesistenza tra i rimanenti impegni di Serie A e un cammino europeo che ha ancora tanto da poter dire e offrire. Ai fini della corsa in Champions League, degnamente affrontata nella risalita catalizzata da De Rossi da metà gennaio, assume un particolare sapore il recupero di Udinese-Roma, tre giorni dopo lo scacco contro il Bologna e a poca distanza dal non meno proibitivo impegno contro il Napoli di Calzona domenica prossima.

Voti Udinese-Roma, volata finale Cristante: anche Svilar decisivo

L’attenzione, però, non poteva che andare in questi ultimi giorni anche al recupero dei circa venti minuti finali di Udinese-Roma, sospesa lo scorso 14 aprile per il malore di Ndicka e il grande spavento generato dagli attimi successivi ad una ponderata quanto razionale gestione da parte di De Rossi, Cioffi, Pairetto e il mondo friulano tutto.

Diverse cose, in questi pochi giorni di attesa e polemica, sono cambiate, con la Roma che dovrà fare a meno dell’infortunato Lukaku e padroni del campo che, a differenza dei primi 70 minuti, scenderanno in campo sotto la guida del neo-arrivato Fabio Cannavaro, subentrato in questi giorni a Cioffi.

L’approccio della Roma, come preventivabile, era stato quello dell’assalto, con una proposta delle trame di gioco soprattutto dalla fascia sinistra. A risolverla, poco prima del fischio finale successivo ai quattro minuti di recupero, è stata la grande staccata di testa di Bryan Cristante, assolutamente volto iconico di questo secondo atto di Udinese-Roma. Da segnalare il grande assist di un Dybala apparso fino a quel momento poco incisivo, unitamente ad una parata decisiva di Svilar sull’unica e grande occasione da gol capitata all’Udinese, sui piedi di Lucca.

L’importanza dei tre punti, prima della trasferta di Napoli, sono restituiti da una classifica che vede la Roma a 58 punti, in quinta posizione e ancora nella corsa Champions, oltre che dalla vistosa esultanza di Daniele De Rossi dopo il calcio d’angolo decisivo.