Dalla Roma alla Juve: affare chiuso prima del match

Dalla Roma alla Juve, il calciatore sembra definitivamente essere improntato per il passaggio a Torino: affare chiuso prima del match

Tanto rammarico per la Roma di Daniele De Rossi, che si schianta contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, perdendo per 2-0 in casa e mettendo seriamente a rischio la finale di Dublino. Non era facile per i giallorossi, soprattutto viste le tante fatiche accumulate a causa delle molte partite ravvicinate.

La Lega di Serie A non è stata d’aiuto, rifiutandosi di spostare il match contro l’Atalanta, e ancor prima facendo recuperare i 20 minuti di Udine solo pochi giorni prima della sfida contro il Napoli, che ha appunto preceduto la sfida con il Leverkusen.

La vittoria della coppa sarebbe fondamentale per la società, e non solo per il lustro che una coppa così porterebbe nella capitale. Un’eventuale successo garantirebbe anche l’accesso in Champions, fattore che potrebbe determinare il mercato in entrata, dal quale continuano a non arrivare buone notizie per la Roma.

Dalla Roma alla Juve: Huijsen tornerà ai bianconeri

La Roma nonostante la stagione non sia ancora finita continua a sondare il mercato alla ricerca di possibili opzioni per migliorare la rosa in vista della prossima stagione. Il club è ancora alla ricerca di un ds, figura fondamentale per il mercato, ma nonostante ciò molte trattative continuano.

Molti nomi dell’attuale rosa probabilmente verranno ceduti, come ad esempio Rick Karsdorp, che anche nella serata di ieri ha dimostrato tutti i suoi limiti tecnici e mentali, regalando prima il gol del vantaggio, per poi uscire tra i fischi dell’Olimpico rientrando direttamente negli spogliatoi con un atteggiamento che non è piaciuto all’ambiente romanista.

In uscita potrebbe esserci anche Huijsen che, secondo quanto riporta Rudy Galletti, sarebbe sempre più improntato al ritorno a Torino. Sempre secondo quanto riportato il difensore potrebbe essere un giocatore chiave per il futuro del club bianconero.

La difesa della Juventus ad oggi non da le stesse garanzie del passato, e Huijsen potrebbe rappresentare un’opzione concreta per il futuro, soprattutto viste le grandi doti che ha dimostrato durante la sua esperienza in giallorosso.