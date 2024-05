Roma-Juve, tegola UFFICIALE per Allegri: doppio infortunio

Vigilia di Roma-Juventus dedicata alle consuete conferenze stampa dei tecnici. Massimiliano Allegri ha svelato il doppio infortunio prima della trasferta dello stadio Olimpico.

Il piatto forte della trentacinquesima giornata di Serie A è rappresentato dal posticipo dello stadio Olimpico tra Roma e Juventus. La squadra giallorossa ospiterà i bianconeri dopo la dolorosa sconfitta interna arrivata contro il Bayer Leverkusen. In queste ore c’è stata la conferenza stampa di Daniele De Rossi, che ha fatto anche un punto sullo stato di forma dei propri giocatori dopo la sconfitta per 0-2 nella semifinale d’andata di Europa League. A stretto giro di posta è intervenuto anche Massimiliano Allegri in conferenza stampa.

I due tecnici hanno parlato quasi in contemporanea ed hanno sottolineato senza mezzi termini l’importanza della sfida di domani allo stadio Olimpico. La Juventus in caso di vittoria avrebbe la matematica certezza della qualificazione in Champions League, mentre la Roma non può permettersi passi falsi. La squadra giallorossa è ancora al quinto posto, ma l’Atalanta deve recuperare una gara e segue a soli due punti in classifica la squadra guidata da De Rossi. Per la Roma saranno tutte finali le prossime gare, nella speranza che la parentesi della sconfitta europea sia già un ricordo per la squadra giallorossa.

Roma-Juve, non solo Alex Sandro: Allegri perde Yildiz

Massimiliano Allegri ha presentato la sfida dello stadio Olimpico, svelando un doppio infortunio prima della trasferta nella Capitale. Oltre ad Alex Sandro, fermo ai box per un problema muscolare, il tecnico livornese perde anche Kenan Yildiz in attacco.

Allegri ha così parlato in conferenza stampa: “Domani non ci saranno Alex Sandro e Kenan Yildiz che ha una gastroenterite.” Niente Roma dunque per il giovane attaccante bianconero, che resta fuori dai convocati al pari del difensore brasiliano. Il tecnico toscano ha parlato, tra le altre cose, anche dell’esperienza di Daniele De Rossi in panchina. Sull’ex numero 16 Allegri ha le idee chiare: “Da quando è alla Roma ha dato spensieratezza, è un allenatore giovane e agli inizi e penso possa fare una bella carriera. Penso che la Roma sia all’ultima spiaggia, è arrabbiata e vorrà fare una grande partita.“